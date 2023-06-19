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В Рязани задержали иностранца, который занимался подделкой водительских удостоверений

В Рязани задержали иностранца, который занимался подделкой водительских удостоверений. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

"По предварительной информации, мужчина нашел в интернете инструкцию. по изготовлению поддельных водительских удостоверений, приобрел необходимое оборудование и начал выпускать поддельные «права» для соотечественников. За работу мужчина брал от четырех до шести тысяч рублей", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что товар пользовался популярностью среди иностранных граждан, которые желали получить работу водителя такси. Они пользовались тем, что сотрудники одного из агрегаторов для трудоустройства требовали только фотографию удостоверения. Поэтому в качестве меры безопасности задержанный присылал заказчикам только снимок готового документа, а сами фальшивки хранил у себя.

Во время обыска в квартире мужчины обнаружили 30 поддельных водительских удостоверений.

«Также установлено, что фигурант находится на территории России с нарушением требований миграционного законодательства. В связи с этим он направлен в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области», — сообщила Ирина Волк.