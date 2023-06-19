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В Рязани на шести улицах отключили холодную воду

В понедельник, 19 июня, в Рязани на шести улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

До 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица 10-й район, дома № 1, «№ № 10-31, № 14 корпус 1, № 25-а, № 27 корус 1, № 3, № 30 корпус 1, № 34, № 35, № 36 корпус 1, № 37, № 37-а, № 38, № 41, №№ 43-46, № 47 корпус 2, № 47-а, № 48 корпус 1, № 48-б, № 5, №№ 50-65, № 59-а, № 6, № 63-а, № 7, № 8, № 9;
  • улица 11-й район, дома № 10, №№ 100-109, № 10-б, №№ 111-118, №№ 12-26, № 29, № 3, № 31, №№ 33-90, № 38-а, № 39-а, № 4, № 51 корп.1, № 6, № 7 корп.1, № 8, № 9, № 92, № 93 корпус 1, № 93, № 94, № 95, № 97, № 98-а, № 99;
  • улица 12-й район дома № 1, № 10, № 100 корп.1, №№ 100-107, № 11, №№ 111-а, б, № 112, № 112-а, № 113, № 12, №№ 121-130, № 14 корп.1, № 16 корп.1, № 17, № 2, № 21 корп.1, № 21, №№ 22-30, № 3, № 32, №№ 35-69, № 7, №№ 71-98;
  • улица 8-й район, дома № 1, № 10, № 102, № 103, № 105, № 105-а, 106, № 106-а, №№ 107-111, № 118, № 119, № 12, №№ 120-129, №№ 131-146, №№ 149-159, № 16, № 161, № 165, № 166, № 169, № 17, № 174, № 178, № 178-а, № 180, №№ 182-188, № 19, № 2 корп.2, № 2, №№ 20-99;
  • улица Тимуровцев, дом № 5 корп.1, 5.

До 16:00 воды не будет по адресам:

  • улица 1-го Мая, дома № 1, №№ 10-55, №№ 57-77, № 8 корп.1, 8, 9.