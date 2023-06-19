В Рязани 20 июня отключат холодную воду на 15-и улицах
В Рязани 20 июня отключат холодную воду на некоторых улицах. Об этом сообщается на сайте городского «Водоканала».
С 9:00 до 14:00 ресурса не будет по следующим адресам:
- улица Бирюзова, дома №№ 3а (МБОУ Школа № 56), 11, 12, 13, 14, 15 корпус 1, 15 корпус 2;
- улица Интернациональная, дома №№ 10, 11, 11д (МБДОУ Детский сад № 124), 12;
- улица Станкозаводская, дома №№ 22/10, 24, 26, 28 корпус 1, 28/9.
С 9:30 до 17:00 воду отключат по адресам:
- улица 1-й проезд Бабушкина, дома №№ 10/21, 11, 14, 15, 16/47, 3, 5, 6, 7, 8, 9;
- улица 1-й проезд Космодемьянский, дома №№ 11, 2/44, 3, 5, 6;
- улица Бабушкина, дома №№ 13, 15, 17, 36/11, 38, 40, 42, 44, 46/12;
- улица Гастелло, дома №№ 10, 11, 16/56, 17, 18, 22, 23, 24/53;
- улица Декабристов, дома №№ 12, 13, 15/37, 18, 19, 23, 24, 5/2, 5а, 5б, 5 В, 7, 9/11;
- улица Космодемьянской, дома №№ 24, 26, 28/10, 30/7, 31, 32, 34, 37/13, 39, 40, 41, 42, 43/14, 45/13, 46/1, 47, 48, 49, 50/10, 51/14, 53/21, 54, 55, 57, 58/15, 59, 60, 61, 62, 63/22, 64/16;
- улица Кошевого, дома №№ 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23/49, 9;
- улица Куйбышевское шоссе, дома №№ 16 корп.1, 16, 18, 18 кор. 1, 18 корп. 2 (ОГБПОУ РКЭ);
- улица Ломоносова, дома №№ 39, 45, 46/7, 47, 48, 50, 52/8, 54/7, 56, 58, 60, 62/17, 66, 70, 72,44 (Госпиталь УМВД);
- проезд Декабристов, дома №№ 1/19, 2/21, 3, 4, 5, 6, 7/20, 8/22;
- улица Разина, дома №№ 44, 45, 47, 48, 49/7, 50, 52/18, 53/16;
- улица Трудовая, дома №№ 13/38, 17/43, 19, 21, 7.
Ранее сообщалось, что 20 июня отключат горячую воду на 18 улицах.