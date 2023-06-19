В российских вузах введут отдельные квоты для детей, чьи родители-медики погибли от ковида

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о проработке инициативы, касающейся детей медицинских работников, погибших от COVID-19 из-за работы. Об этом 19 июня сообщается в Telegram-канале «Правительство России».

Детей будут зачислять в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте. При этом вступительных испытаний для них не будет.

Также отмечается, что детям погибших медработников предоставят право бесплатного обучения на подготовительном отделении.

Инициатива готовится к окончательному законодательному оформлению и принятию.

Ранее сообщалось, что в вузах России сделают отдельные квоты для участников СВО.