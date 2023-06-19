В России будут освобождать от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Минобороны во время мобилизации
В Госдуме поддержали поправки об освобождении от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Минобороны во время мобилизации или военного положения. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Изменения поддержал думский комитет по госстроительству и законодательству.
Отмечается, что нормы не будут распространяться на тех, кого признали виновным в совершении террористических или экстремистских преступлений, шпионаже или захвате заложника.