В РГРТУ с 20 июня стартует прием документов на поступление в вуз

В РГРТУ с 20 июня стартует прием документов на поступление в вуз.

Отмечается, что абитуриенты, получившие среднее (полное) общее образование (окончившие 11 классов) независимо от года его получения, имеют право поступать только по результатам ЕГЭ. В 2023 году результаты единого госэкзамена доступны начиная с 2019 года включительно.

Документы, необходимые для поступления, предоставляются одним из способов:

лично поступающим;

направляются через операторов почтовой связи общего пользования;

в электронной форме через информационную систему;

при помощи ЕПГУ.

При направлении в электронной форме поступающему нужно предоставить:

сканированную копию заявления;

сканированные копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство;

сканированные копии документов установленного образца об образовании;

иные документы, предусмотренные Правилами приёма.