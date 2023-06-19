В РГРТУ с 20 июня стартует прием документов на поступление в вуз
В РГРТУ с 20 июня стартует прием документов на поступление в вуз.
Отмечается, что абитуриенты, получившие среднее (полное) общее образование (окончившие 11 классов) независимо от года его получения, имеют право поступать только по результатам ЕГЭ. В 2023 году результаты единого госэкзамена доступны начиная с 2019 года включительно.
Документы, необходимые для поступления, предоставляются одним из способов:
- лично поступающим;
- направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
- в электронной форме через информационную систему;
- при помощи ЕПГУ.
При направлении в электронной форме поступающему нужно предоставить:
- сканированную копию заявления;
- сканированные копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство;
- сканированные копии документов установленного образца об образовании;
- иные документы, предусмотренные Правилами приёма.
Подробно изучить информацию о поступлении в РГРТУ можно по