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В окрестностях Волновахи шестилетняя девочка подорвалась на украинской мине и погибла

В окрестностях Волновахи в ДНР шестилетняя девочка подорвалась на украинской мине и погибла. Об этом сообщило ТАСС.

По данным издания, в течение двух суток Украина наносила обстрел по населенному пункту минами, которые спускались на землю на парашютах.

Одна из мин попала во двор дома. Шестилетняя девочка наступила на одну из них и получила многочисленные травмы.

Родители отвезли пострадавшую в медпункт. Врачи оказали ребенку первую помощь и отправили в Мариуполь. При прибытии в медучреждение города девочка умерла.

Ранее стало известно, что в ДНР из-за обстрела ВСУ погибли два человека.