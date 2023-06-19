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В Москве отец морил голодом и избивал 11-летнего сына

В Москве отец морил голодом и избивал 11-летнего сына. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, события произошли в семье из четырех человек, жившей в районе Богородское.

Все началось с того, что родители (50-летний отец и 35-летняя мать) развелись, однако продолжили жить в одной квартире. У пары было двое детей: мальчик и девочка. По словам крестной мальчика, мужчина регулярно избивал и бывшую возлюбленную, и сына. Им пришлось сбежать к бабушке. Тогда бывший супруг угрожал слить в сеть интимные фото женщины, изуродовать ее и ребенка, если она не вернет сына.

Мать ребенка умерла. Отец забрал мальчика к себе и продолжал над ним издеваться: избивал, не давал спать и морил голодом перед соревнованиями по самбо. В какой-то момент ребенок снова сбежал к бабушке. Тогда к ситуации подключилась крестная: она зафиксировала на телефон побои, синяки, ссадины и обратилась в полицию, несмотря на угрозы отца.

Ребенка изъяли органы опеки. Сейчас крестная добивается попечительства над мальчиком. Отца ребенка задержали, он под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание».