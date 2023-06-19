В Москве беременная девушка выпрыгнула из окна, потому что торопилась на работу

В Москве беременная девушка выпрыгнула из окна, потому что торопилась на работу. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 23-летняя беременная девушка находилась в гостях у брата в Лосиноостровском районе столицы. Там она решила вздремнуть перед ночной сменой и проспала. По словам ее брата, когда девушка проснулась, она сильно занервничала, боясь опоздать на работу, и резко выскочила в окно, брат не успел ее задержать.

Девушка приземлилась на козырек подъезда и выжила. Ее госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибом позвоночника в одну из столичных клиник. Беременность удалось сохранить.