В Москве 20-летний мужчина угрожал третьекласснику пистолетом и «залил» перцовкой его отца
В Москве 20-летний мужчина угрожал третьекласснику пистолетом и «залил» перцовкой его отца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, два девятилетних мальчика играли на площадке и поругались. Один из них позвал своего 20-летнего брата. Тот пришел с пистолетом и заставил ребенка встать на колени и попросить прощения.
После этого мальчик в слезах прибежал домой и рассказал все родителям. Они вызвали полицию. Во время беседы с сотрудниками 20-летний молодой человек прямо при полицейских брызнул баллончиком в лицо отца школьника и сбежал.