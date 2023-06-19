В Ленинградской области при пожаре в палатке пострадал 12-летний мальчик

В Ленинградской области при пожаре в палатке пострадал 12-летний мальчик. Об этом в понедельник, 19 июня, пишет Telegram-канал «Mash на мойке».

По данным канала, ребенок с отцом и друзьями поехал на отдых с палатками. Взрослые ненадолго отлучились в магазин. Вернувшись, отец увидел сына с ожогами и сразу повез его в больницу.

Мальчик получил термические ожоги нескольких областей тела и как минимум один ожог третьей степени.

По предварительной версии, причиной возгорания палатки стала воспламенившаяся портативная зарядка. Устройство уже отправили на экспертизу.