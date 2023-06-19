В Курганской области семейная пара пыталась сжечь соседей за истоптанный огород
В Курганской области семейная пара пыталась сжечь соседей за истоптанный огород. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в селе Колесниково.
Двое жителей разозлились на соседей за то, что их коровы вытоптали огород. За это фермеры вломились в дом к соседям: там была 59-летняя женщина, 17-летний подросток и восьмилетняя девочка. Их облили бензином и пытались поджечь.
Пенсионерка дала им отпор и вызвала полицию. Никто не пострадал. На нападавших завели уголовное дело за покушение на убийство нескольких человек.