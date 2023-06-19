В Кабардино-Балкарии тела трех сестер нашли в сгоревшей машине
В Кабардино-Балкарии тела трех сестер нашли в сгоревшей машине. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла в Чегемском районе.
Горящий Mercedes Benz увидели прохожие в пойме реки Чегем между селами Лечинкай и Нижний Чегем. Приехавшие пожарные потушили машину.
Внутри автомобиля полицейские обнаружили тела трех сестер: 42-летней, 43-летней и 48-летней. Установлено, что машина перед этим упала с высоты, и загорелась после удара. Брат погибших сообщил сотрудникам, что ранее женщины высказывали намерения уйти из жизни.
Предварительно, причины трагедии кроются в семейных конфликтах. Подробности выясняют следователи. По предварительной информации, трагедия могла быть связано с недавним самоубийством четвертой сестры.