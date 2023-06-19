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В Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время

В Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Михаил Матвеев.

Законопроект внесут в день летнего солнцестояния — 21 июня.

Переход на сезонное время был отменен в 2011 году. В июле 2014 стрелки часов в большинстве регионов были переведены на час назад, а от сезонного перевода отказались. Ряд субъектов РФ после того, как получили возможность законодательно самостоятельно регулировать перевод стрелок часов, воспользовались этим.