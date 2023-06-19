«Автодор»: в 2023 году точечно повысится стоимость проезда по платным дорогам

В 2023 году точечно повысится стоимость проезда по платным дорогам. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления «Автодора» Константина Макиева.

По его словам, стоимость проезда не измениться на большинстве участков. В основном повышение тарифа коснется новых автомобильных дорог.

Макиев добавил, что окончательное решение по этому вопросу примут в июле этого года.

«Естественно, с учетом того, что все транспортные потоки изменяются в связи с вводом новых участков, возможно, где-то будут уточнены тарифы», — отметил Макиев.