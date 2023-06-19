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В 2024 году на первомайские праздники россияне будут отдыхать четыре дня

В 2024 году на первомайские праздники россияне будут отдыхать четыре дня. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на проект постановления Минтруда.

Предусматривается, что, благодаря переносу двух выходных (одного дня — с 27 апреля (суббота), а второго дня — у майских праздников), два рабочих дня в конце апреля станут выходными.

Так, россияне смогут отдыхать с 28 апреля по 1 мая, однако перед этим необходимо будет отработать шесть дней подряд. Новогодние каникулы сокращать не будут — они продлятся до 8 января. Также три дня отдыхать граждане будут на 23 Февраля и 8 Марта.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, ведомство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы обеспечить полноценные новогодние каникулы.