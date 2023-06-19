Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Запорожье.
Издание «Страна.ua» рассказало о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
В сообщении телеканала ТСН указано, что сильный взрыв раздался в Одессе.
По данным агентства «Укринформ», следом мощные взрывы прогремели в Запорожье.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу.