Столтенберг: военные склады НАТО опустошены

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены и должны быть восстановлены в кратчайшие сроки. Об этом 19 июня сообщает ТАСС .

«Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО», — отметил Столтенберг на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине.

Также он рассказал, что 11-12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе будет принята многолетняя программа расширенных поставок оружия на Украину. Ее будут реализовывать даже в случае прекращения конфликта с Россией.

По словам Столтенберга, задача НАТО состоит в том, чтобы укомплектовать Украину до такого уровня, чтобы у России отпало желание с ней воевать.