Сотрудников компании «Пластик» отметили за трудовые успехи в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда»

В пятницу, 16 июня, состоялось награждение сотрудников компании «Пластик» — участника нацпроекта «Производительность труда», вовлеченных в процесс развития культуры непрерывных улучшений. Участниками встречи стали члены рабочей группы, руководство предприятия, специалисты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса, а также представители министерства экономического развития.

На встрече специалисты РЦК отметили коллектив ООО «Пластик» за развитие производственной системы и культуры непрерывных улучшений, активное участие в реализации мероприятий нацпроекта, а представители министерства экономического развития вручили почетные грамоты сотрудникам.

Как отметила руководитель РЦК Кристина Першина, сотрудникам важно знать, что их ценят за профессиональные успехи и личные качества. «Подобные мероприятия не только дают возможность участникам наладить и укрепить взаимоотношения, но и подчеркивают положительные результаты работы по внедрению инструментов бережливого производства», — считает Першина.

На предприятии уже оценили эффективность внедрения бережливых технологий и не собираются останавливаться на достигнутом. «Мы поняли, что нам не хватало толчка к развитию и на текущий момент уже провели большую работу над собой. Все это благодаря совместным усилиям и плодотворной работе в рамках нацпроекта», — поделилась представитель компании Лариса Варбузова.

Компания «Пластик» производит упаковку из полимерного сырья: пластиковые контейнеры, поддоны, подложки, одноразовую посуду и другие виды полимерных изделий под товарным знаком «Позитрон».

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда не менее чем на 5%.