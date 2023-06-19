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Рязанские полицейские задержали 20-летнего курьера телефонных мошенников

Рязанские полицейские задержали 20-летнего курьера телефонных мошенников. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 85-летняя жительница села Захарово с заявлением о том, что ей по телефону позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, рассказал, что ее родственница на автомобиле сбила человека. Чтобы решить вопрос об уходе от уголовного преследования мужчина срочно потребовал деньги. Пенсионерка собрала все сбережения — 300 тысяч рублей и передала их молодому человеку, который вскоре прибыл к ее дому.

Когда женщина поняла, что ее обманули, она вызвала полицейских. Пенсионерка описала внешность и автомобиль мужчины, который забрал деньги.

Оперативники нашли и задержали 20-летнего жителя Сасова, который работал на телефонных мошенников через интернет.

Отмечается, что деньги, которые он забирал у обманутых пенсионеров, молодой человек переводил через банкомат за пределы России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).