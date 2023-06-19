Рязанец выиграл в лотерею более трех миллионов рублей

Рязанец выиграл в лотерею более трех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе государственной лотереи «Столото».

16 июня в гослотерее «Все или ничего» был разыгран суперприз в размере 3 329 020 рублей. Его выиграл житель Рязанской области.

Отмечается, что победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото». Известно, что победитель купил билет на пятьдесят тиражей подряд в мобильном приложении «Столото» за 2 500 рублей.

По правилам государственной лотереи, в игровом поле билета необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного. Герой тиража не угадал ни одного числа и пополнил ряды лотерейных счастливчиков.