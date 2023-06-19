«Первый канал» снял сюжет о рязанских десантниках под Артемовском
«Первый канал» снял сюжет о рязанских десантниках под Артемовском. Видеозапись появилась на
«Не только точность ударов и слаженная работа российских подразделений. Успех операций во многом зависит от правильно оборудованных позиций. Инженерный расчет, грамотная оценка возможных рисков. Все, чтобы превратить рубежи в надежные крепости. Как это происходит под Артемовском, где действуют рязанские десантники», — написано в описании к видео.
Автором сюжета стал Гусейн Гусейнов.