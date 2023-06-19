Нейросеть сгенерировала человеческий образ Рязани
Нейросеть сгенерировала человеческий образ Рязани. Изображения опубликованы в Telegram-канале Ивана Михайлуца «Mafiloda | Искусство виртуального мира».
«Интереса ради, я решил составить подборку областных центров России в своем исполнении, включая светлые образы и краткие описания города», — написал Михайлуца. Среди изображенных городов — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Архангельск, Ярославль и другие.
В комментариях к изображению Рязани указано, что это «город тысячи храмов и исторических памятников».
Ранее образ города изобразила сеть Midjourney.