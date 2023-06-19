Научная работа студента РГАТУ вошла в тройку победителей конкурса «Наука и техника в АПК»

12 июня 2023 г. в агропромышленном институте ЕГУ имени Бунина подвели итоги Всероссийского конкурса научных работ студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и техника в АПК», посвященного 180-летию Климента Тимирязева.
В конкурсе участвовали молодые ученые под руководством опытных наставников из образовательных организаций Калининграда, Самары, Москвы, Тюмени, Вятки, Рязани, Омска, Саранска, Ельца.
РГАТУ имени Костычева на конкурсе представляла студентка четвертого курса технологического факультета Наталья Фирсова. Ее научная работа, выполненная под руководством доктора биологических наук Дмитрия Виноградова, заняла третье место в направлении «Рациональное землепользование: оптимизация земледелия и растениеводства».
Конкурс был организован в рамках года педагога и наставника в целях стимулирования развития научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и молодых ученых по сельскохозяйственным тематикам.