На улице Керамзавода в Рязани остановили пьяную женщину за рулем

На улице Керамзавода в Рязани остановили пьяную женщину за рулем. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Во время патрулирования улицы полицейские заметили автомобиль Volkswagen, которые неуверенно двигался по дороге. Оперативники предположили, что водитель нетрезв, либо ему нужна помощь медиков. Патрульные остановили машину и заметили у водителя признаки опьянения.

На место вызвали сотрудников ГАИ, которые провели освидетельствование 34-летней рязанки и установили, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения — у нее 0,952 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Женщину отстранили от управления автомобилем и составили на нее протокол об административном правонарушении по части 1 статье 12.8 КоАП РФ. Ей грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.