На 18 рязанских улицах с 20 июня отключат горячую воду
На 18 рязанских улицах отключат горячую воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.
С 20 июня по 3 июля ресурса не будет по адресам:
- улица профессора Никулина, дома №№ 3 (поликлиника № 2), 4, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 34, 49а;
- Малое шоссе, дом № 18 (поликлиника РЖД);
- улица Дзержинского, дома №№ 11, 5, 24 корпус 1, 24/26;
- улица МОГЭС, дома №№ 11 (детский сад № 10), 14, 16, 28, 30;
- Первомайский проспект, дома №№ 31 (детский сад № 36), 49е (детский сад № 48), 61 (школа № 13), 27б, 58 корпус 1, 60 корпус 1, 62 корпус 2, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 68/2 (МКЦ), 74 корпус 1;
- улица 2-я Линия, дома №№ 31 (детский сад № 75), 25, 25а;
- улица Шевченко, дома №№ 18 (детский сад № 139), 55 (детский сад № 159), 27, 28, 31, 33, 34 (РГМУ), 34 корпус 1, 34 корпус 2 (РГМУ), 35, 52а;
- улица Чкалова, дома №№ 9а (школа № 17), 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 3, 5 корпус 1, 7 корпус 1, 13, 30/6, 46 корпус 1;
- 3-й переулок МОГЭС, дом № 3;
- 3-й Мопровский переулок, дома №№ 2, 4 корпус 1;
- улица Весенняя, дома №№ 1/28, 3/15, 4, 5, 7, 7/1, 9, 9/1, 11;
- улица Вокзальная, дома №№ 5, 7, 22, 26, 28, 38, 42, 89, 89а, 91, 97, 99, 101;
- улица Высоковольтная, дома №№ 5/1, 7, 7 корпус 1, 11, 14, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 16 корпус 4, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 20, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 34/13, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37 корпус 3, 37 корпус 4, 41 корпус 2, 43, 45;
- площадь Димитрова, дома №№ 2 (вокзал Рязань-II), 3, 3в;
- Пожарный переулок, дом № 1;
- улица Пушкина, дом № 54;
- улица Семена Середы, дома №№ 27, 36, 40;
- Троллейбусный переулок, дома №№ 6, 21.
Причина отключения — плановые работы на системах и объектах теплоснабжения.