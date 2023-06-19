Глава рязанского минздрава: за две недели город потерял три машины скорой помощи

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников рассказал в интервью « Рязанским новостям » о том, что за две недели рязанцы разбили три машины скорой помощи.

Как отметил Пшенников, рязанцы не бережно относятся к автомобилям скорой помощи.

«За последние две недели мы потеряли три машины. Первый автомобиль потеряли — приехала машина на вызов, заехала во двор, вышел человек социально неадаптированный и монтировкой побил все окна. Вторая ситуация — два подростка, нарушая правила, бортуют скорую помощь и она улетает в отбойник. И третье — столкновение на Московском, когда скорую не пропустили и произошел удар лоб в лоб. Машина не подлежит восстановлению. Вот водители и будут бастовать. Их кто-то уважает? Люди, которые сами и ругают скорую помощь, почему себя так ведут? Мы три машины вывели. Конечно, девять новых на линию выпустили, но если так люди будут относиться к скорой помощи, то мы просто не будем успевать их менять», — рассказал Александр Пшенников.

Кроме того, министр регионального здравоохранения подчеркнул, что за семь месяцев в районах было заменено более 40 автомобилей скорой помощи.

«В Рязани планируем заменить все со 100% износом. Приобрели уже девять автомобилей класса В, ждем два реанимационных автомобиля, еще два реанимационных — у нас в закупках на территориальный центр медицины катастроф, дальше запускаем процесс по закупке еще шести автомобилей класса В и попробуем до конца года найти финансирование, чтобы закрыть еще несколько автомобилей», — добавил Пшенников.