Двое рязанцев попали в ДТП на такси в Ростовской области
Двое рязанцев попали в ДТП на такси в Ростовской области. Об этом сообщает издание «
Авария произошла ночью 19 июня на 944-м км трассы М4 «Дон». Двое молодых людей возвращались на такси из Крыма в Рязань. Подъезжая к Каменску-Шахтинскому, водитель такси не выдержал безопасный интервал и врезался в грузовик Scania.
По предварительной версии, водитель такси Volkswagen Polo уснул за рулем.
В результате ДТП пострадали водитель и один пассажир такси, второй пассажир такси погиб.