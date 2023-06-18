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В Ряжске в День города работал мобильный пункт отбора на службу по контракту
В субботу, 17 июня, в Ряжске во время празднования Дня города на площади Советской работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В субботу, 17 июня, в Ряжске во время празднования Дня города на площади Советской работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

По словам старшего инспектора пункта Александра Чернова, в мобильный пункт за сутки обратились 86 человек, 12 из них заинтересовались службой по контракту, трое написали заявление.

Обратившиеся спрашивали о выплатах, соцгарантиях, льготах, предоставляемых государством, уточняли срок службы.

Глава администрации Ряжского района Андрей Насонов отметил, что в последнее время количество желающих поступить на военную службу по контракту заметно выросло.