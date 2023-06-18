В Ряжске в День города работал мобильный пункт отбора на службу по контракту
В субботу, 17 июня, в Ряжске во время празднования Дня города на площади Советской работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».
В субботу, 17 июня, в Ряжске во время празднования Дня города на площади Советской работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщается на сайте
По словам старшего инспектора пункта Александра Чернова, в мобильный пункт за сутки обратились 86 человек, 12 из них заинтересовались службой по контракту, трое написали заявление.
Обратившиеся спрашивали о выплатах, соцгарантиях, льготах, предоставляемых государством, уточняли срок службы.
Глава администрации Ряжского района Андрей Насонов отметил, что в последнее время количество желающих поступить на военную службу по контракту заметно выросло.