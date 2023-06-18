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В Ростове задержали рязанца, которого подозревают в хищении данных с иностранных счетов

В Ростове задержали рязанца, которого подозревают в хищении данных с иностранных счетов. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает Telegram-канал Mash Don.

По информации канала, ростовчанин и рязанец познакомились в онлайн-игре. Мужчины сдружились и занялись общим бизнесом — воровали данные разных карт с американских, немецких, канадских и французских счетов. База данных хранилась на серверах в Санкт-Петербурге и за границей.

Компания собиралась продавать добычу в даркнете, но рязанец сам передал часть базы сотруднику правоохранительных органов. Сейчас он находится под домашним арестом.