В Ростове задержали рязанца, которого подозревают в хищении данных с иностранных счетов

В Ростове задержали рязанца, которого подозревают в хищении данных с иностранных счетов. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает Telegram-канал Mash Don.

По информации канала, ростовчанин и рязанец познакомились в онлайн-игре. Мужчины сдружились и занялись общим бизнесом — воровали данные разных карт с американских, немецких, канадских и французских счетов. База данных хранилась на серверах в Санкт-Петербурге и за границей.

Компания собиралась продавать добычу в даркнете, но рязанец сам передал часть базы сотруднику правоохранительных органов. Сейчас он находится под домашним арестом.