В Москве мужчина облил водкой знакомого и поджег
В Москве мужчина облил водкой знакомого и поджег. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Мужчины выпивали в квартире на Большой Академической улице. Между приятелями произошел конфликт. В итоге один из мужчин схватил бутылку водки и вылил ее на голову знакомому. После чего поджег мужчину.
Пострадавшего доставили в ожоговое отделение больницы. У него ожоги 55 процентов тела: сильно пострадала голова, лицо, шея, туловище, руки и бедра.
Полицейские проводят проверку.