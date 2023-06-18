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В Комсомольском парке Рязани заметили нашествие гусениц шелкопряда
Множество гусениц непарного шелкопряда заметили и в Комсомольском парке в Рязани. Фото опубликованы в группе «Рязань» «ВКонтакте».

Множество гусениц непарного шелкопряда заметили и в Комсомольском парке в Рязани. Фото опубликованы в группе «Рязань» «ВКонтакте».

"Парк Комсомольский. Шелкопряд объедает деревья. Если в самое ближайшее время не сделать обработку, парка не будет", — сообщает автор поста.

Напомним, что ранее рязанцы заметили нашествие гусениц в Клепиковском районе. Атаку шелкопряда на деревья сняли на видео.

В Минприроды заявили, что не проводили обработку от непарного шелкопряда в Рязанской области из-за малоэффективности. Определять площадь очага непарного шелкопряда будут осенью 2023 года и проведут работы по его уничтожению в 2024 году.