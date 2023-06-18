Рязанская полиция рассказала о рейдах по нарушениям миграционного законодательства
В полиции подтвердили, что в Рязани проходят рейды по нарушениям миграционного законодательства. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД в воскресенье, 18 июня.
В полиции подтвердили, что в Рязани проходят рейды по нарушениям миграционного законодательства. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД в воскресенье, 18 июня.
В городе проводятся оперативно-профилактические мероприятия, в том числе на выявление нарушений миграционного законодательства, с проверкой и выяснением всех обстоятельств.
В определенных случаях граждан доставляют в отделы полиции, добавили в пресс-службе.
Напомним, накануне горожане заметили большое количестве полицейских на улицах Рязани.