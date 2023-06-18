Рязанцы пожаловались на аварийные деревья в Железнодорожном районе
Жители Рязани пожаловались на аварийное состояние деревьев в Железнодорожном районе. Пост опубликован в группе «Рязань. Народный контроль» в воскресенье, 18 июня.
Жители Рязани пожаловались на аварийное состояние деревьев в Железнодорожном районе. Пост опубликован в группе «Рязань. Народный контроль» в воскресенье, 18 июня.
«Обращаются жители 2 микрорайона Железнодорожного округа. На протяжении уже долгого времени не производится опил деревьев. Деревья представляют собой опасность», — сообщается в посте.
Рязанцы просят мэрию решить эту проблему.