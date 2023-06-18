Пригожин сообщил о возвращении с Донбасса 32 тысяч заключенных

Пригожин сообщил о возвращении из Донбасса 32 тысяч заключенных. Об этом сообщили в пресс-службе главы ЧВК «Вагнер».

"На 18 июня 2023 года убыло домой по окончании контракта 32 000 лиц из числа ранее осужденных и принимавших участие в СВО на территории ЛНР и ДНР в рядах ЧВК «Вагнер», — сказано в сообщении.

Пригожин отметил, что из этого числа на данный момент снова совершили преступления 83 человека, или 0,25%, что в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из тюрьмы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК «Вагнер».