Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 18
23°
Пнд, 19
21°
Втр, 20
20°
ЦБ USD 83.65 -0.31 17/06
ЦБ EUR 91.63 0.66 17/06
Нал. USD 82.7 / 84.24 16/06 17:19
Нал. EUR 82.7 / 84.24 16/06 17:19
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
24 372
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
25 680
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
22 543
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
27 589
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Пригожин сообщил о возвращении с Донбасса 32 тысяч заключенных

Пригожин сообщил о возвращении из Донбасса 32 тысяч заключенных. Об этом сообщили в пресс-службе главы ЧВК «Вагнер».

"На 18 июня 2023 года убыло домой по окончании контракта 32 000 лиц из числа ранее осужденных и принимавших участие в СВО на территории ЛНР и ДНР в рядах ЧВК «Вагнер», — сказано в сообщении.

Пригожин отметил, что из этого числа на данный момент снова совершили преступления 83 человека, или 0,25%, что в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из тюрьмы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК «Вагнер».