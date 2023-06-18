«Почта России» выпустит упаковку с традиционной народной вышивкой Рязанского края
«Почта России» выпустит упаковку с традиционной народной вышивкой Рязанского края. Об этом сообщает сайт правительства региона.
В четвертую лимитированную серию упаковки «Почты России», посвященной сохранению культурного и природного наследия России, войдет рязанская традиционная народная вышивка.
С рязанскими орнаментами выйдут коробки для посылок, пластиковые и бумажные конверты. В основе дизайна коллекции лежат образцы изделий из коллекции Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.