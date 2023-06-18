На село в Белгородской области беспилотник ВСУ сбросил три снаряда

В селе Новопетровка Белгородской области с беспилотника было сброшено три взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Новопетровка Белгородской области с беспилотника было сброшено три взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Пострадавших нет, повреждены один легковой автомобиль с прицепом и трактор», — сообщается в посте.

Также, по словам Гладкова, в Белгородском районе за прошедшие сутки 17 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Солнцевка, 11 артиллерийских снарядов — по селу Красный Хутор, 3 — по селу Наумовка, 2 — по селу Журавлевка. В селе Щетиновка противник сбросил гранату с беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.