На ПМЭФ Рязанская область заключила более 50 соглашений
Завершился XXVI Петербургский международный экономический форум, по его результатам Рязанская область заключила более 50 соглашений. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.
Завершился XXVI Петербургский международный экономический форум, по его результатам Рязанская область заключила более 50 соглашений. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.
Он отметил, что большая часть соглашений — новые инвестпроекты в Рязанской области. Общая сумма вложений в экономику региона составит около 70 млрд рублей.
«Инвестиции пойдут в создание новых предприятий в промышленности и сельском хозяйстве. Запланированы инфраструктурные проекты, а также проекты в сфере цифровизации и туризма», написал Малков.