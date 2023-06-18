ЛДПР подготовила законопроект о химической кастрации педофилов в России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале фракции.
Отмечается, что идея законопроекта появилась после новости о нападении педофила-рецидивиста на восьмилетнюю девочку в Нижнем Новгороде.
Депутата Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов отметил, что подобная проблема существует и в других странах, где в качестве защиты от рецидивов применяют «химическую кастрацию — то есть, принудительно вводят препараты, которые надолго или пожизненно снижают половое влечение».
«ЛДПР предлагает использовать этот опыт и ввести в России химическую кастрацию в качестве меры наказания для педофилов. Соответствующий законопроект уже подготовлен и скоро будет внесен в Госдуму», — говорится в сообщении.