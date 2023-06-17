ВСУ пытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области
Атака беспилотников ВСУ на брянскую нефтеперегонную станцию была отражена в ночь на субботу, 17 июня. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Атака беспилотников ВСУ на брянскую нефтеперегонную станцию была отражена в ночь на субботу, 17 июня. Об этом сообщил в своем
«Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию „Дружба“. Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа», — написал глава региона.