В Турлатове обнаружили тело 52-летнего мужчины
В деревне Турлатово Рязанского района нашли труп 52-летнего мужчины. Тело обнаружили в одном из домов днем в пятницу, 16 июня, сообщает «МК в Рязани».
В деревне Турлатово Рязанского района нашли труп 52-летнего мужчины. Тело обнаружили в одном из домов днем в пятницу, 16 июня, сообщает
На теле видны гнилостные изменения.
Личность установлена, это мужчина 1971 года рождения. Проводится доследственная проверка, устанавливается причина смерти. Пройдет судебно-медицинская экспертиза, сообщил старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по Рязанской области Даниил Линев.