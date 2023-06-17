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В Турлатове обнаружили тело 52-летнего мужчины
В деревне Турлатово Рязанского района нашли труп 52-летнего мужчины. Тело обнаружили в одном из домов днем в пятницу, 16 июня, сообщает «МК в Рязани».

В деревне Турлатово Рязанского района нашли труп 52-летнего мужчины. Тело обнаружили в одном из домов днем в пятницу, 16 июня, сообщает «МК в Рязани».

На теле видны гнилостные изменения.

Личность установлена, это мужчина 1971 года рождения. Проводится доследственная проверка, устанавливается причина смерти. Пройдет судебно-медицинская экспертиза, сообщил старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по Рязанской области Даниил Линев.