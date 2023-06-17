В Сочи собаки до кости разорвали женщине руку

В Сочи собаки набросились на женщину, которая их подкармливала. Она получила тяжелую травму. ЧП произошло в Дагомысе, сообщают «Кубанские новости».

В Сочи собаки набросились на женщину, которая их подкармливала. Она получила тяжелую травму. ЧП произошло в Дагомысе, сообщают «Кубанские новости».

Видео опубликовано в местных телеграм-каналах. На кадрах видно, что у пострадавшей из разорванной руки торчит кость. Известно, что женщина кормила двух собак, они не поделили еду и набросились на нее.

По данным пресс-службы администрации Сочи, инцидент случился в районе населенного пункта Сергей-Поле. Домашняя собака напала на женщину, которая подкармливала животных умершей соседки.

Пострадавшую с серьезными травмами доставили в больницу.

Животных отловили сотрудники специализированной организации, их поместили на карантин для исключения бешенства.