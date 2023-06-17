В Шацком районе загорелся дачный дом
В селе Ялтуново Шацкого района загорелся дачный дом. Пожар произошел вечером 15 июня, сообщается на сайте ИД «Пресса».
В селе Ялтуново Шацкого района загорелся дачный дом. Пожар произошел вечером 15 июня, сообщается на
По словам очевидцев, деревянный дом отапливали с помощью печи. Хозяева не проживали там постоянно, но использовали его как дачу. Приехав в село в очередной раз, они решили протопить печь. По предварительной версии, после этого начался пожар.
На звонок отреагировала команда добровольной пожарной команды села Польное Ялтуново. Через некоторое время на место прибыли два пожарных расчета из семи человек. Дом удалось спасти.