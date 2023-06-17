В Шацке огонь с гаража перекинулся на другие постройки

В Шацке огонь с гаража распространился на соседние строения. Видео с места ЧП опубликовал Telegram-канал «аТипичная Рязань».

В Шацке огонь с гаража распространился на соседние строения. Видео с места ЧП опубликовал Telegram-канал «аТипичная Рязань».

«Местные жители чрезвычайно напряжены. Боятся, что огонь перекинется на рядом стоящий жилой дом. У спасателей не хватает длины пожарных рукавов, чтобы дотянуться до всех участков возгорания. Подъезд к месту ЧП также затруднен. Пожарные заливают территорию вокруг, чтобы огонь не разошелся по всему кварталу», — сообщается в посте.

Также уточняется, что сгорели жилой дом и множество гаражей.

Напомним, ранее в МЧС рассказали о пожаре в Шацке.