В Сасове поймали пьяного 45-летнего водителя

В Сасове сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Сасове сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в субботу, 17 июня, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Возле дома № 12 в микрорайоне Северный сотрудники Госавтоинспекции решили остановить ВАЗ из-за подозрительной манеры езды водителя. При общении с 45-летним мужчиной инспекторы заметили характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах спиртного изо рта, неуверенную походку.

Водителю предложили пройти медосвидетельствование, по его результатам обнаружено 0,798 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Правоохранители отстранили мужчину от управления автомобилем и составили административные материалы.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения по закону водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.