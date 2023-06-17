В Омске водитель маршрутки с пассажирами врезался в столб и погиб
В Омске произошло смертельное ДТП с маршруткой. Водитель погиб, четыре человека пострадали, сообщает региональная пресс-служба УМВД в субботу, 17 июня.
В Омске произошло смертельное ДТП с маршруткой. Водитель погиб, четыре человека пострадали, сообщает региональная пресс-служба УМВД в субботу, 17 июня.
Сообщается, что авария произошла утром на улице 24-я Северная. Водитель микроавтобуса «ГАЗель» не справился с управлением и врезался в фонарный столб и дорожное ограждение.
Водитель скончался на месте. Три женщины и ребенок, которые находились в салоне, получили травмы и обратились за помощью к медикам.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.