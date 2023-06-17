В Москве 23-летняя беременная девушка выпала из окна многоэтажки
В Москве из окна шестого этажа дома на Изумрудной улице выпала 23-летняя беременная девушка. Об этом в субботу, 17 июня, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
В Москве из окна шестого этажа дома на Изумрудной улице выпала 23-летняя беременная девушка. Об этом в субботу, 17 июня, сообщают «
Пострадавшая на шестом месяце беременности. По данным источника, девушку госпитализировали с ушибом позвоночника и сотрясением мозга. Удалось ли сохранить беременность, не сообщается.
Полиция проводит проверку.