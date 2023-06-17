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В Калужской области мужчина убил супругу из арбалета и спрятал тело в лесу
В Калужской области мужчина убил жену из арбалета и закопал ее тело в лесу. В отношении жителя Москвы возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СКР.

В Калужской области мужчина убил жену из арбалета и закопал ее тело в лесу. В отношении жителя Москвы возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СКР.

Пара 13 июня выехала в сторону Брянска. По дороге мужчина остановил автомобиль и выстрелил в супругу из арбалета, ранив ее в шею. Женщина умерла. Муж закопал ее тело в лесополосе на территории Барятинского района.

Через два дня он заявил в полицию об исчезновении жены. Уже в ходе первоначальных следственных действий появились данные о причастности мужчины к преступлению. Было установлено место захоронения женщины.

Подозреваемый задержан, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

По некоторым данным, супруги планировали развестись из-за затяжного конфликта.