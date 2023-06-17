В центре Белгорода на крыше многоэтажки произошел пожар

В многоэтажном доме на Свято-Троицком бульваре в Белгороде загорелась котельная на крыше, об этом в ночь на субботу, 17 июня, сообщили РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.

В многоэтажке на Свято-Троицком бульваре в Белгороде загорелась котельная на крыше, об этом в ночь на субботу, 17 июня, сообщили РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что пожар в жилом доме начался в котельной на крыше. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что жильцов многоэтажки эвакуировали. По информации МЧС, никто не пострадал.

Пожар полностью потушили. Предварительная причина случившегося — нарушение правил безопасности при производстве работ.

«Пожар в жилом доме на Свято-Троицком бульваре в Белгороде ликвидирован. К счастью, пострадавших нет… Причины возгорания устанавливаются. Предварительная версия — нарушение правил безопасности при производстве работ. К ремонту техэтажа приступим в короткие сроки», — написал Демидов в своем телеграм-канале .

Он добавил, что пожар не коснулся квартир, по предварительным данным, повреждений там нет, пострадало техническое помещение. Жильцам предложили временно разместиться в гостинице.