С 17 по 24 июня ожидается затяжная магнитная буря

В период с 18 по 24 июня Землю накроет затяжная магнитная буря. Ее пик придется на 20 июня, сообщают ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

В период с 18 по 24 июня Землю накроет затяжная магнитная буря. Ее пик придется на 20 июня, сообщают ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

На сайте уточняется, что с 18 по 20 июня солнечная буря будет достигать своего пика G5. А вторник, 20 июня, станет самым опасным в ​​этот период.

Жителей планеты в июне ждут пять магнитных бурь. Метеочувствительные люди в эти периоды должны быть наиболее осторожны. Магнитные поля влияют на работу множества органов и систем организма, в особенности на сердечно-сосудистую.